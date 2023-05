Ronn Moss, prima di Ridge ero e sono ancora un musicista

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Come tanti suoi colleghi si è fatto stregare dall'Italia e da qualche tempo vive tra gli Stati Uniti e gli ulivi secolari della Puglia. "Dove senti la natura crescere, dove - come in tutto il Paese - senti la storia, la vivi sulla tua pelle". Ronn Moss, l'attore americano che per anni ha dato il volto al Ridge Forrester della soap Beautiful, è di passaggio a Roma per presentare il suo secondo album solista dal titolo Surprise Trip Love. Ma il suo non è l'ennesimo caso di attore che si ricicla cantante. Il suo amore per la musica comincia prima di quello per il set: alla fine degli anni '70 fonda la band rock and roll Player e incide alcuni singoli di successo tra cui Baby Come Back. "Ero un musicista prima di Ridge e lo sono ancora - racconta imbracciando una chitarra -.

Mi piacerebbe che la gente conoscesse entrambi i miei aspetti di attore e musicista, perché ora combinati".

Surprise Trip Love, prodotto da Tiziano Cavaliere e Pino Di Pietro per Bros Group Italia, infatti prende spunto dall'ultimo film dell'artista (Surprise Trip - Viaggio a sorpresa) girato tra New York e la Puglia per il quale Moss ha scritto anche la colonna sonora. Da lì il progetto si è ampliato fino a un disco vero e proprio. "Non so neanche io da dove siano arrivate queste canzoni. Ma è stato un processo creativo incredibile, spontaneo, magico, quasi spirituale". Una dichiarazione d'amore all'Italia che lo ha ispirato. Il suono intreccia un pop rock melodico ai cori e alla vocalità di Ronn Moss e raccoglie le influenze dei territori in cui è stato registrato (Los Angeles, Milano e la Puglia). (ANSA).