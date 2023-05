All'Arco della Pace di Milano Blanco e altri per Party like a dj

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Radio Deejay torna a far festa al Parco Sempione di Milano, sabato 10 e domenica 11 giugno, con Party like a deejay, un appuntamento gratuito di musica, sport, incontri, intrattenimento e condivisione realizzato con il Patrocinio del Comune.

L'Arco della Pace sarà il cuore pulsante della musica live di quest'anno, con dj set e live stage esclusivi, tutti a ingresso libero. Il palco dell'Arco della Pace si accende sabato 10 giugno, dalle ore 18 alle 21, con i dj set di MACE, Zef e Marz e Bassi Maestro.

Domenica 11 giugno la serata evento, a partire dalle 17, con le esibizioni live di alcuni degli artisti più amati del momento: Annalisa, Ariete, Articolo 31, Blanco, Boro Boro, Bresh, Clara, Coma_Cose, Elodie, Fedez, Francesca Michielin, Gaia, gIANMARIA, Lazza, Madame, Mr. Rain, Oriana Sabatini, Paola & Chiara, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rondodasosa, Rosa Chemical, Sangiovanni, Tananai, Tommaso Paradiso, Wayne. Tra una performance e l'altra, si alternano gli speakers della radio, i dj set di Linus, Nicola Savino e Duappo, il live set di Nikki e DJ Aladyn fino al gran finale con Albertino.

All'interno del Parco, per due giorni, un palinsesto di attività suddivise nelle 6 aree tematiche: Speakers' Corner, Area Sport, Area Giochi senza Wi-Fi, Area Family&Kids, Casa Deejay e Ricordi Stampati. (ANSA).