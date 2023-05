I vent'anni dei Negramaro si festeggiano dal vivo

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Vent'anni di Negramaro da celebrare con un tour e con la festa delle feste. Per sancire il traguardo dei vent'anni passati insieme tra canzoni e vita, i Negramaro hanno annunciato il loro 'n20 Tour', carrellata di appuntamenti dal vivo che prenderà il via con la data zero del 9 giugno al Parco della Pace di Servigliano, in provincia di Fermo, per poi partire ufficialmente con nove live nei teatri di pietra italiani. Si inizia da Roma, il 13, 14 e 16 giugno, alle Terme di Caracalla, per poi fare rotta il 19, 21 e 22 luglio verso il Teatro Greco di Siracusa e ancora, il 22, 23, 24 settembre, all'Arena di Verona.

'N20 Back Home' sarà invece la grande festa nella loro Puglia, tra ospiti e musica, per un concerto unico all'aeroporto Fortunato Cesari di Galatina, in quel di Lecce. "Il più grande orgoglio - hanno commentato i Negramaro - è essere ancora qui insieme a fare canzoni che attraversano le generazioni". (ANSA).