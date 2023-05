Cecchetto presidente di giuria di ProSceniUm festival

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 22 MAG - Sarà Claudio Cecchetto il presidente di giuria della quinta edizione di ProSceniUm Festival - Città di Assisi, concorso canoro nazionale riservato ai giovani talenti della musica cantautoriale in programma il prossimo 21 ottobre presso al teatro Lyrick. Produttore discografico, editore e talent scout, è stato conduttore di numerosi festival musicali, tra cui tre edizioni del Festival di Sanremo e cinque del Festivalbar.

Assieme a Cecchetto confermate le presenze in giuria di Emilio Munda, compositore e autore per l'etichetta Sugar Music, e di Piero Romitelli, autore multiplatino per l'etichetta Sony Publishing.

Gli organizzatori sottolineano che il festival è tra i pochi in Italia a poter vantare un'orchestra ritmo sinfonica di 35 elementi che accompagna i cantanti durante le loro esibizioni. È un concorso canoro nazionale riservato a cantautori emergenti e le iscrizioni per partecipare rimarranno aperte fino al prossimo 31 luglio.

Tutte le informazioni sono online sul sito di ProSceniUm: www.prosceniumfestival.it. (ANSA).