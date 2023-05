Lizzo, non ho paura di affrontare temi importanti

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Quando ho deciso di dedicarmi a una musica che fosse positiva, volevo avere la possibilità di contribuire a un reale cambiamento positivo al mondo". Parola di Lizzo, popstar multiplatino vincitrice, fra gli altri, di quattro Grammy e un Emmy, classe 1988 (ha da poco compiuto 35 anni), che ha appena ricevuto negli Usa l'Elevate Prize Catalyst Award, in riconoscimento del suo impegno per la giustizia sociale, orientato a un cambiamento positivo e utilizzando la sua piattaforma per amplificare il lavoro di altri attivisti.

"Destino l'intero premio al mio quarto Juneteenth Giveback (l'asta silenziosa benefica organizzata dalla musicista in occasione del Juneteenth, la festa federale che il 19 giugno commemora negli Usa la liberazione degli schiavi afroamericani).

I proventi -ha aggiunto la cantante ringraziando per il riconoscimento - aiuteranno le organizzazioni che operano sul campo per supportare le comunità nere e i loro quartieri.

Abbiamo avuto tre anni di grande successo e questo sarà l'anno più bello di sempre": Lizzo (all'anagrafe Melissa Viviane Jefferson) è un emblema della body positivity, e da sempre si impegna sul piano sociale, dalla battaglia contro il razzismo alla difesa dei diritti Lgbtq+. Un aspetto che emerge anche in Love, Lizzo il documentario/ritratto su di lei diretto da Doug Pray, uscito a fine novembre negli Usa su Hbo Max ma ancora non arrivato in Italia. "In Love, Lizzo "volevo dare delle risposte su di me una volta per tutte, anche per non sentirmi fare sempre le stesse domande - ha spiegato la popstar quando è intervenuta nell'edizione di Deadline contenders sui i principali documentari e programmi 'unscripted' della stagione-. Non ho mai paura di affrontare temi importanti, ne' di parlare degli attacchi che mi arrivano, anzi, non vedevo l'ora, nel documentario, di dire come la penso. Per me questo film è stato catartico". Molte persone "che incontro e con cui collaboro, mi chiedono come faccia a lavorare così tanto. Penso di essere nata per farlo, mi diverte" e "ho sentito di poter parlare con il documentario del mio arrivo nel mondo della musica, delle esperienze che faccio, del vivere sotto i riflettori". (ANSA).