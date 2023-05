Mengoni ed Elodie insieme con Pazza Musica

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Esce venerdì il nuovo singolo inedito di Marco Mengoni & Elodie che per la prima volta lavorano in studio insieme.

Il brano, Pazza Musica (Epic Records Italy/Sony Music Italy), è parte del nuovo album Materia (Prisma), il terzo progetto discografico di Marco Mengoni che conclude la trilogia multiplatino Materia.

Il nuovo singolo, che uscirà contemporaneamente al nuovo album di Mengoni, è scritto da Paolo Antonacci, Davide Petrella, Davide Simonetta e Stefano Tognini (Zef) e prodotto da E.D.D.: è un inno alla libertà, un invito ad assaporare il piacere di lasciarsi andare, abbandonando le preoccupazioni quotidiane, e si candida a diventare una delle colonne sonore della prossima estate, quando Mengoni ha dato appuntamento al suo pubblico nei più importanti stadi italiani.

Il tour in Italia inizierà con la anteprima in programma a Bibione (17 giugno) e toccherà anche le città di Padova (20 giugno), Salerno (24 giugno), Bari (28 giugno), Bologna (1 luglio), Torino (5 luglio), Milano (8 luglio), prima del gran finale live a Roma: il 15 luglio al Circo Massimo. (ANSA).