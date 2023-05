Gazzelle, 'scrivere canzoni è libertà, l'Olimpico è un sogno'

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Ogni nuovo album un nuovo capitolo della sua vita, "come fosse una lunga serie tv. E ogni disco diventa una stagione della mia vita". Gazzelle descrive così i suoi lavori: tessere del puzzle che è la sua esistenza, tasselli in evoluzione. "Pezzetti della mia storia che vanno ad aggiungersi uno all'altro e che, in modo consequenziale, mi raccontano". Con Dentro, in uscita il 19 maggio (Maciste Dischi/Artist First), siamo alla "quarta stagione" in sei anni di carriera discografica e con alle spalle successi come Destri (quattro volte platino) e Non sei tu (doppio platino).

Un lavoro che già dal titolo esprime la necessità di andare a fondo, prima di tutto di se stessi. "Avevo bisogno di tirare le somme e capire cosa fosse capitato in questi ultimi due anni".

Perché gestire il successo non è sempre facile. "All'inizio mi ha un po' travolto, poi mi sono adattato, raggiungendo un certo grado di consapevolezza. Ora mi conosco un po' meglio, ma so che non ho ancora finito di analizzarmi, andrò avanti scrivendo canzoni perché scrivere canzoni è libertà. Mi libera a tirar fuori le cose ingombranti che ho dentro".

Dentro è anche un omaggio alla sua Roma, sia nelle collaborazioni - tutti e tre i feat sono con artisti romani, thasup, Fulminacci, Noyz Narcos - che in uno dei brani intitolato proprio alla capitale. "La dedica a Roma è una cosa nuova per me: ho sentito la voglia di scrivere una canzone d'amore per la mia città, non perché sia migliore o più bella di altre ma perché è la mia città". E ora la sua città lo ripaga con un sogno inseguito tutta la vita: un live tutto suo allo stadio Olimpico il 9 giugno, unico appuntamento per l'estate.

"Difficile spiegare cosa si prova. E' il sogno di tutta la vita, da quando avevo 6 o 7 anni". (ANSA).