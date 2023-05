Rosa Chemical, il 19 maggio esce il singolo Bellu guaglione

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Esce il 19 maggio Bellu guaglione, il nuovo singolo di Rosa Chemical. Il brano è stato scritto da Rosa Chemical e Alessandro La Cava e prodotto da Bdope e Greg Willen, collaboratori storici dell'artista con i quali ha già pubblicato numerosi successi tra cui l'iconica saga Polka, e sarà disponibile sulle piattaforme digitali (Capitol Records/Universal Music), oltre che in radio.

Libero dal pregiudizio e simbolo dell'amore senza norme prestabilite, in questo nuovo brano nato dal sample di "O' Sarracino" di Renato Carosone e Nicola Salerno, Rosa Chemical rovescia il modello del Bellu Guglione che "tutt''e ffemmene fa 'nnammurà", proponendo il racconto di un ragazzo che indossa i tacchi per uscire, ama senza distinzione e non vuole essere giudicato per questo: "Sarracino si sveglia nel 2023 e scopre che l'amore non è più solo quello di una volta. Piace a tutti nella sua fluidità, nel suo essere libero e privo di pregiudizi".

Dopo la partecipazione all'ultima edizione del Festival di Sanremo con Made in Italy (certificato platino Fimi/Gfk) e un tour appena terminato, Rosa Chemical è pronto ad entrare nel campionato estivo con un messaggio ben preciso: ancora una volta, l'artista invita a essere se stessi senza farsi condizionare dalle norme imposte della società. (ANSA).