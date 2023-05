Paolo Fresu con il pianista cubano Omar Sosa nell'album Food

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - FOOD (2023), è il nuovo album di Paolo Fresu e del pianista cubano Omar Sosa e completa la trilogia dei precedenti lavori del duo Alma (2012) e Eros (2016). L'album esce il 19 maggio.

Food si avvale del contributo di diversi ospiti come il rapper newyorkese Kokayi, Cristiano De André, il violoncellista brasiliano Jaques Morelenbaum, la cantante sudafricana Indwe e il percussionista americano Andy Narrell) e indaga sul tema del cibo e sul suo mondo raccontandolo in musica e trattandolo sotto il profilo del gusto, dell'estetica e dell'etica.

Per un intero anno sono stati registrati i suoni di cantine e ristoranti oltre le voci di chi in questi luoghi vi lavora.

Suoni meccanici di presse e delicati tintinnii di calici, l'olio che frigge, il vino versato in un bicchiere o un coltello che taglia una carota oltre che le voci narranti in lingua italiana, sarda, friulana, spagnola, francese, inglese, giapponese.

Sono racconti di ricette, ambientazioni culinarie e socialità.

Tutto ciò diventa la colonna sonora di FOOD laddove i suoni, debitamente tagliati, equalizzati e messi in loop, fungono da basi per le varie composizioni originali scritte da Fresu e da Sosa oltre alla canzone A Cimma di Fabrizio de André, unica cover dell'album.

L'immagine di copertina è del Fantasy Researcher Diego Cusano e il viso della donna con in testa un cappello di spaghetti al pomodoro mette assieme l'anima italiana con quella cubana.

FOOD vuole ovviamente indagare sul piacere del gusto, della convivialità, della scoperta e del dialogo ma anche sull'importanza di una sana alimentazione oltre che riflettere sulla situazione globale del cibo nel pianeta e sulla sua precaria sostenibilità. (ANSA).