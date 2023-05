Con Sentieri Selvaggi anteprima Appia Antica Musica Festival

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Portare la musica in luoghi inediti del panorama romano, dal Museo Etrusco di Villa Giulia agli spazi industriali dismessi come l'ex Cartiera Latina per l' Appia Antica Music Festival. E' l' obiettivo dei giovani di Promu che il 20 maggio, in una sorta di anteprima della kermesse, propongono alle 21 il concerto dell' Ensemble Sentieri Selvaggi diretto da Carlo Boccadoro nello Spazio Rossellini, in via della Vasca Navale, destinato a consolidarsi grazie al progetto "Immersive Hub" nel primo polo nella Regione Lazio dedicato all'audio immersivo con un calendario di incontri, ascolti guidati e dialoghi tra parole, spazio e musica. I musicisti eseguiranno dal vivo i brani del compositore romano Emanuele De Raymondi riuniti nel disco Naive Bayes in uscita in questi giorni.

La terza edizione di Appia Antica Music Festival dal 21 al 25 giugno prevede alle 18 appuntamenti sonori nell'ex Cartiera Latina in attesa dei concerti fissati alle 20.30. Per cinque sere si spazierà dal Settecento delle "Quattro Stagioni" di Vivaldi dei Solisti Aquilani fino al futuro del doppio concerto di chiusura con Duo Ebano e Duo O-Janà, passando per l'800 di Schubert e Mahler con i Solisti dell'Orchestra Mozart, fondata da Claudio Abbado per legare la musica sinfonica e alla musica da camera; il Novecento di Schnittke, Stravinsky e Adès con il Quartetto Mirus, e l'attualità con Gabriele Mirabassi che, per la prima volta, sarà accompagnato dal Metaphora Ensemble nell'esecuzione delle sue musiche e delle opere di Mazzucchetti e Britten. (ANSA).