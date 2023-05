La Gustav Mahler chiude la residenza a Pordenone con Gatti

(ANSA) - PORDENONE, 17 MAG - Si sta per concludere al teatro Verdi di Pordenone la lunga residenza dei 120 musicisti appartenenti alla Gustav Mahler Jugendorchester, nota orchestra giovanile che seleziona e raggruppa i migliori musicisti di tutta Europa.

Per l'ottavo anno consecutivo la Gmjo è di casa a Pordenone con un progetto di alta formazione musicale che quest'anno raddoppia con appuntamenti a maggio e ad agosto. La residenza in corso verrà suggellata dal concerto in programma venerdì sotto la guida di una delle principali bacchette del panorama mondiale, Daniele Gatti, direttore che, per storia musicale, completezza di repertorio, formazione, capacità direttoriali, è uno dei podi più ambiti al mondo. Debutta quindi al Verdi il nuovo Spring tour dell'orchestra, che, dopo Pordenone, vedrà l'orchestra al Gesellschaft der Musikfreunde di Vienna, al Dresda Musikfestspiele, al Gewandhaus di Lipsia e al Teatro alla Scala di Milano. Al centro del programma musicale l'alfa e omega della musica di Gustav Mahler, con due delle sue sinfonie più significative: la Sinfonia n. 1 e la Sinfonia n. 10 (incompiuta) - Adagio.

La seconda tappa della residenza è in programma tra il 3 e 13 agosto sotto la conduzione di un'altra grande bacchetta, Jakub Hrůša, tra i più richiesti direttori al mondo della sua generazione. Gran finale con il concerto del 18 agosto al Verdi di Pordenone ancora su musiche di Gustav Mahler (Sinfonia n. 9).

