Al Paganini Genova Festival anche la chitarra di Mazzini

(ANSA) - GENOVA, 17 MAG - Non ci sarà il prezioso "Cannone", il suo violino prediletto donato alla città, ma al Paganini Genova Festival dal 27 maggio al 4 giugno, suoneranno insieme, per la prima volta, le chitarre appartenute, e suonate, da Niccolò Paganini e Giuseppe Mazzini. I due strumenti, costruiti dalla stesso liutaio, rispettivamente nel 1826 e nel 1821, saranno suonati in un concerto la sera del 3 giugno dai maestri Michele Trenti, presidente degli Amici di Paganini e direttore artistico del Paganini Genova Festival e Josè Scanu, conservatore della chitarra di Mazzini.

Il Festival, nove giorni (27 maggio - 4 giugno) di musica, conferenze, spettacoli, con venti appuntamenti a titolo gratuito - ad eccezione del concerto inaugurale il cui ricavato andrà all' Associazione italiana ricerca sul cancro - si snoderà in spazi della città significativi nella vita del musicista di cui il 27 maggio cade l'anniversario della morte (Nizza, 1840).

"Dall'Oratorio di San Filippo Neri dove fece il suo primo concerto da ragazzino, alla sala di Palazzo Tursi dove è conservato il Cannone, da palazzo Ducale dove è stato in prigione, alla chiesa di San Donato dove si trova il suo atto di battesimo, tutti gli eventi sono ospitati in luoghi legati alla vita di Paganini" elenca Trenti. E fra le iniziative si sta anche lavorando per organizzare menu a tema paganiniano, ripescando anche la sua particolare ricetta di "ravioli alla Paganini", il cui manoscritto originale fu acquistato dalla biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

A inaugurare la rassegna il 27 maggio sarà il concerto di In Mo Yang, premio Paganini nel 2015. Il primo giugno Ruslan Talas, vincitore del primo World Vision contest di Vienna nel 2022 si esibirà nel cuore della città antica. E un omaggio al genio genovese che non era soltanto un virtuoso del violino ma anche di altri due strumenti a corde: il mandolino e la chitarra arriverà il 30 maggio con l'esibizione di Rovshan Mamedkuliev, considerato fra i migliori chitarristi al mondo. Oltre alla musica le conferenze. Fra gli altri ci sarà Niccolò Paganini jr, pronipote di quinta generazione e omonimo, che racconterà storie e aneddoti della famiglia. (ANSA).