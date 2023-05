Spotify, Mengoni il più ascoltato dell'Eurovision in Italia

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Dopo la vittoria della svedese Loreen con Tattoo, Spotify svela i dati di ascolto degli artisti partecipanti all'Eurovision Song Contest, fra conferme e sorprese. Tra l'8 e il 14 maggio, durante la settimana ella manifestazione che si è svolta a Liverpool, Due Vite di Marco Mengoni si conferma il brano in gara preferito dagli italiani, dominando la classifica Spotify nel nostro Paese, nonostante il quarto posto nel contest europeo, seguito in top 3 da Queen of Kings di Alessandra Mele (italiana in gara per la Norvegia) e Tattoo di Loreen. Ma sono diverse le canzoni in gara che hanno riscosso interesse sulla piattaforma, crescendo significativamente durante i giorni del festival. In particolare, in Italia, Cha Cha Cha del finlandese Käärijä (arrivato secondo) ha registrato una crescita degli ascolti di oltre il 1200% tra l'8 e il 14 maggio. Anche Because of You del belga Gustaph (classificatasi settimo) e Watergun dello svizzero Remo Forrer (20/o in classifica ufficiale) hanno registrato un aumento degli ascolti rispettivamente di oltre il 1000% e di quasi l'850%. Se si considerano i dati di tutti i Paesi in gara, invece, tra i brani che sono cresciuti di più, Mama ŠČ! dei croati Let 3 - 14° posto in classifica - ha registrato un aumento del 607%, ma anche Better the Devil You Know di Sonia, in versione solista, e I Turn To You di Melanie C, interpretata da Cornelia Jakobs, sono cresciuti rispettivamente di quasi il 1000% e del 130%. Dando un'occhiata agli ascolti in tutti i Paesi che hanno partecipato, la canzone di Loreen è rimasta la più ascoltata durante la settimana, entrando nelle prime 10 posizioni della Global Top 50 di Spotify e battendo il record di brano più ascoltato in un giorno a livello globale da un'artista svedese donna. Inoltre, il successo di Loreen è stato transgenerazionale: infatti, la sua Tattoo è stata la canzone più ascoltata della settimana di Eurovision su Spotify da tutte le fasce d'età. Completano il podio Cha Cha Cha di Käärijä e Queen of Kings di Alessandra. (ANSA).