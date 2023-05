Mika, Morandi e Articolo 31 nei concerti dell'estate materana

(ANSA) - MATERA, 16 MAG - Con un concerto del cantante Mika, in programma il 15 luglio, prenderà il via a Matera, presso la Cava del Sole ''David Sassoli'', la stagione di eventi musicali della seconda edizione di ''Sonic Park Matera 2022''. Il cartellone, composto di otto date dal 15 al 30 luglio, è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa dagli organizzatori di Ac Phoenix e Fondazione Reverse con la partecipazione di amministratori comunali e provinciali. Si esibiranno anche i Placebo più special guest Planet Funk (16 luglio), Lazza (18 luglio), Sfera Ebbasta (20 luglio), Nick Mason's saucerful of secrets (23 luglio), Gianni Morandi (25 luglio), Tananai (28 luglio) e gli Articolo 31 più Wlady il 30 luglio.

Lo scorso anno ci furono due concerti da tutto esaurito (Blanco e Pinguini Tattici nucleari) e una affluenza di 35 mila personali, complessivamente 75mila con l'altra sede del Sonic Park che realizza concerti presso il castello di Stupinigi (Torino). Gli organizzatori, che stanno già lavorando alla edizione 2024, si sono detti certi che "quest'anno saranno superate le presenze grazie a star internazionali e reduci dalla partecipazione al festival di Sanremo". (ANSA).