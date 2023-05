Il borgo di Castell'Arquato celebra Luigi Illica

(ANSA) - CASTELL'ARQUATO (PIACENZA), 16 MAG - Il borgo medioevale di Castell'Arquato, nel piacentino, torna anche quest'anno ad ospitare dal 4 al 8 luglio il Festival dedicato a Luigi Illica, una rassegna musicale, giunta alla decima edizione, che rende omaggio al celebre librettista delle opere di Giacomo Puccini e di altri compositori a cavallo fra Otto e Novecento, da Tosca e Bohéme fino ad Andrea Chénier. Al Festival la direzione artistica di Jacopo Brusa affianca anche la 33/a edizione del Premio Illica la cui giuria, presieduta da Mauro Felicori, assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, darà un premio alla carriera a Raina Kabaivanska e altri premi al tenore Gregory Kunde, ai cantanti Davide Luciano e Giangiacomo Schiavi e al critico e musicologo Gian Paolo Minardi.

Tra gli appuntamenti di maggior rilievo, il 7 luglio il Festival proporrà la rappresentazione in forma scenica dell'opera lirica Nozze Istriane di Antonio Smareglia, una sorta di Cavalleria Rusticana su libretto di Luigi Illica. Direttore d'orchestra lo stesso Jacopo Brusa con la regia di Davide Marranchelli. Illica, che fu anche un apprezzato giornalista, era anche un visionario/realista: un suo libretto fantascientifico e comico, al tempo stesso, finora inedito, 3001, avrà nuova vita il 6 luglio grazie al team vincitore del Concorso Internazionale di Composizione che il Festival Illica ha promosso lo scorso anno formato dal compositore Voris Sarris e dalla drammaturga Lisa Capaccioli. La rappresentazione avverrà in forma di concerto con la partecipazione della Filarmonica Toscanini, presente anche per l'opera Nozze istriane, una delle tante collaborazioni regionali della manifestazione.

Cosa che avverrà anche per l'evento conclusivo del Festival, l'8 luglio, con un concerto di canto dedicato a Gioachino Rossini curato dal Conservatorio G. Nicolini di Piacenza. Nel corso della rassegna, la celebre Piazza del Municipio e gli altri luoghi di grande suggestione di quello che è considerato uno dei borghi più belli d'Italia, ospiteranno appuntamenti di approfondimento (Ti presento l'Opera a cura di Guido Barbieri), visite guidate e performance artistiche (Vissi d'arte con le arie più popolari di Illica). (ANSA).