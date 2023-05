Palazzetto Bru Zane, a Parigi la musica romantica francese

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Si svolgerà a Parigi dal 19 giugno al 4 luglio il Festival dedicato alla musica romantica francese promosso da Palazzetto Bru Zane, il centro che ha sede a Venezia e lavora alla riscoperta e alla promozione del patrimonio musicale francese tra il 1780 e il 1920.

I quattro appuntamenti della decima edizione del Festival, anticipato a Venezia da una applaudita stagione di concerti e incontri, si terranno all'Auditorium di Radio France e al Théâtre des Champs-Élysées. Gli spettacoli molto diversi per genere porteranno avanti le tematiche aperte dai cicli veneziani: Grisélidis per Massenet, Fausto di Louise Bertin e un concerto sinfonico per le compositrici romantiche. L'apertura proporrà un doppio appuntamento il 19 giugno con i Motets all'Auditorium di Radio France, i mottetti del Secondo Impero e della Terza Repubblica, genere questo che generalmente viene considerato austero ma che qui riuscirà a stupire e il 20 con Fausto della compositrice Louise Bertin al Théatre des Champs-Elysées.

Quest'ultima è di particolare rilievo in quanto si tratta della prima opera cantata in italiano che il Palazzetto Bru Zane propone al suo pubblico nell'ambito del repertorio romantico francese. Il concerto del 23 giugno farà scoprire le sinfonie di ben sette delle compositrici romantiche già presenti nel cd box uscito di recente per Bru Zane Label. La chiusura, il 4 luglio sarà affidata a Griselidis di Jules Massenet, in scena al Théatre des Champs-Elysées.

Il Palazzetto Bru Zane progetta e propone programmi di musica da camera del repertorio romantico francese sinfonico, sacro e lirico senza dimenticare i generi leggeri (chanson, opéra-comique, operetta). Il centro, inaugurato nel 2009 per volere della Fondation Bru, ha sede a Venezia in un palazzo del 1695 appositamente restaurato. (ANSA).