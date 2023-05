Emis Killa, dopo tanti anni faccio un album che piace a me

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "Questo album è il mio preferito tra quelli che ho fatto. A differenza degli altri lavori, ho dato la precedenza ai dettagli, a cosa che mi soddisfacesse al 100%. Ho ragionato in termini di un disco pieno di contenuti che piacesse a me: dopo tanti anni di carriera, non sento la necessità di andare incontro al pubblico o di rincorrerlo. Le classifiche non sono più il fine". Emis Killa è pronto a uscire con Effetto Notte, fuori dal 19 maggio per Epic Records Italy/Sony Music Italy, quello che considera il suo lavoro più importante. "Dopo tanti anni di musica virale, con pezzi per Tik Tok e tormentoni estivi, questo è un disco che va ascoltato", spiega il rapper che ha voluto prendersi del tempo per guardarsi dentro e dare uno sguardo alla sua vita nel passato e nel presente. Nell'album tanti i riferimenti autobiografici, oltre a quelli palesemente cinematografici a partire dal titolo che cita Francois Truffaut, per fotografare la sua anima e trasferirla in musica. E se il regista francese raccontava un film nel film, Killa prova a spiegare il travaglio creativo della composizione di un album.

Finora Emis Killa si è tenuto lontano dal festival di Sanremo, anche se molti suoi colleghi della scena hip hop lo hanno sdoganato, ultimo Lazza quest'anno. "Al festival si deve andare con il pezzo giusto. E Lazza lo ha fatto. Quello che io mi chiedo è: sarei in grado di fare quella cosa? sono un artista adatto a concepire quella musica? Non lo so. Per quanto Sanremo si sia svecchiato, mi pare che siano sempre gli artisti a dover scendere a compromessi. Quando ho cercato a fare la hit estiva ho fatto roba veramente brutta: ho paura che succedrebbe la stesa cosa per il festival".

Il rapper tornerà live in estate dal 2 luglio con un tour al via da Fermo, che si concluderà il 28 ottobre con il suo primo Forum di Milano. (ANSA).