Marco Mengoni emoziona la Liverpool Arena con la sua Due Vite

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - In ginocchio sul palco, gli occhi chiusi, la lingua fuori a fine esibizione: Marco Mengoni, che è uscito per undicesimo sui 26 artisti in gara, ha dato tutto se stesso stasera alla Liverpool Arena che ospita la finale dell'Eurovision Song Contest.

Interpretazione intensa della sua Due Vite, con cui a febbraio ha vinto il festival di Sanremo, qui in versione ri-arrangiata. (ANSA).