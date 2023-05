Loredana Bertè, 'mi sto riprendendo, ci vediamo presto'

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Io mi sto riprendendo, non vedo l'ora di tornare sul palco e di rivedervi". Loredana Bertè torna a rivolgersi ai fan sui social dopo l'annuncio di un "intervento abbastanza urgente" che si è reso necessario dopo una visita specialistica di controllo e che un mese fa ha costretto l'artista a rinviare il tour estivo "al prossimo autunno/inverno o primavera 2024".

"Ho approfittato di questa pausa forzata per ascoltare un po' di musica, e mi sto anche guardando l'Eurovision!", sottolinea Bertè nel post. "Ho riascoltato i grandi classici e scoperto nuovi talenti... la musica è sempre una grande fonte di ispirazione per me. Ci vediamo presto, un bacio!". (ANSA).