Ornella Vanoni, il nostro paese non tiene conto dei giovani

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Sarà un paese di vecchi, e dei giovani cosa pensiamo di farci? Li lasciamo nelle tende?". La grande artista Ornella Vanoni posta oggi due messaggi sui suoi profili social dedicando un pensiero alle nuove generazioni.

Ancora più critico il secondo: "È cosa nota - scrive la cantante - che il nostro Paese non tiene conto dei giovani, come se il futuro non appartenesse a loro. Ma approfittarsi così di ragazzi che non possono pagare le cifre che vengono richieste, anche per camere senza finestre. Questo è un Paese privo di cultura e di intelligenza". (ANSA).