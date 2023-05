Los Angeles si illumina nel 25/o della morte di Frank Sinatra

La sera del 14 maggio, dopo il tramonto, il municipio di Los Angeles si illuminerà di blu per commemorare il 25° anniversario della scomparsa di uno dei più grandi cantanti del '900 e primo divo pop: Frank Sinatra.

The Voice veniva chiamato anche Old Blue Eyes per i suoi occhi blu ed è per questo che l'Associazione Little Italy of Los Angeles (LILAA), sotto gli auspici del Consolato Generale d'Italia, ha chiesto ed ottenuto il permesso di colorare di blu l'edificio più rappresentativo della città, nel giorno in cui ricorre la sua morte. Francis Albert Sinatra era figlio unico del siciliano Antonio Martino Sinatra e di Natalia Delia Garavante, ligure, residenti a Hoboken, in New Jersey. La carriera di cantante e di attore portò questo americano di prima generazione sull'altra costa del paese, nel deserto della California e a Los Angeles, ovviamente.

Proprio qui, all'ospedale Cedars-Sinai, morì per un attacco di cuore il 14 maggio del 1998. Aveva 82 anni. (ANSA).