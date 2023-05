Eurovision Song Contest, gli altri 10 Paesi finalisti

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Albania, Cipro, Estonia, Belgio, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia e Slovenia sono gli altri 10 Paesi che si sono qualificati alla finale dell'Eurovision Song Contest, in programma sabato 13 maggio alla Liverpool Arena.

I risultati al termine della seconda semifinale, trasmessa in Italia in diretta su Rai2, che ha visto esibirsi i rappresentanti di sedici Paesi, sono stati determinati dal televoto. Eliminati i Piqued Jacks, il gruppo toscano che gareggiava per San Marino. (ANSA).