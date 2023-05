Allevi ringrazia gli infermieri, mi avete accolto amorevolmente

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Che lo vogliate o no portate avanti una missione importantissima. E noi pazienti ve ne siamo profondamente grati". Nella giornata internazionale dell'infermiera è Giovanni Allevi, che da mesi affronta un mieloma multiplo, a ringraziare il lavoro degli operatori sanitari con un video postato sui social.

"Sono venuto da voi da spaesato, impaurito ché la mia vita fosse appesa a un filo dopo aver fatto la scoperta che il mio corpo purtroppo non è eterno. Eppure voi mi avete accolto amorevolmnete. E allora si è sviluppato nel mio cuore un profondo senso di riconoscenza nei vostri confronti - dice nel video emozionandosi a tratti -. Così accadeva che ogni volta che entrava dalla porta un'infermiera o un infermiere per portarmi un farmaco o un antidolorifico, io vi ponessi una domanda per me importantissima: ti rendi conto che mi stai salvando la vita Dopo una piccola perplessità iniziale, ecco arrivare una rispota dall'umiltà disarmante: 'io faccio solo un piccolo pezzetto'. Ma quel pezzetto unito a un altro pezzetto e ad un altro ancora ti salva la vita. Insomma che lo vogliate o no, portate avanti una missione importantissima, e noi pazienti ve ne siamo profondamente grati".

Allevi sottolinea poi come "ti salva la vita non solo chi ti porta il farmaco, ma anche chi pulisce il pavimento, chi rifa il letto, o chi semplicente ti chiede cosa vuoi mangiare". E poi ancora. "L'ottavo piano dell'INT, (l'Istituto nazionale dei tumori), è il posto che ho frequentato di più. Per me non è un reparto: è un luogo sacro dove la vita si manifesta in tutta la sua autenticità e tutto ciò che non è autentico crolla e non ha più senso".

Rivolgendosi direttamente agli infermieri nella loro giornata internazionale, ha poi aggiunto: "sappiate che una parola di speranza e un sorriso sono potenti come un farmaco". (ANSA).