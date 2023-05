Paola e Chiara, 'oggi più mature e ribelli a modo nostro'

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Dopo la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo, Paola e Chiara tornano in scena con il nuovo progetto discografico Per Sempre. Anticipato dai singoli Furore e Mare Caos, il nuovo album è in uscita il 12 maggio, con le collaborazioni di Elodie, Jovanotti, Ana Mena, Max Pezzali, Emma, Gary Ponte, Levante, Cosmo e Noemi.

Con il nuovo album, le sorelle Iezzi saranno anche dal vivo al Fabrique di Milano il 13 maggio (sold out) e il 14. Il 19 e 20 maggio saranno all'Auditorium Conciliazione di Roma, prima di presentarsi in veste di madrine al Roma Pride 2023 del 10 giugno e poi ancora nelle piazze estive.

"Siamo sempre state fedeli a noi stesse - hanno commentato Paola e Chiara - anche quando ci siamo separate. Siamo ribelli a modo nostro e oggi più mature". (ANSA).