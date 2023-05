Mtv Europe Music Awards, l'edizione 2023 si terrà a Parigi

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - La 30/a edizione degli Mtv Europe Music Awards, che vedrà sul palco i più grandi artisti del panorama musicale internazionale, si svolgerà a Parigi, per la prima volta dal 1995. L'evento sarà trasmesso in diretta su Mtv in oltre 150 Paesi domenica 5 novembre 2023.

"Gli Mtv Emas sono una delle serate più attese nel panorama musicale a livello globale e quest'anno continueremo a portare avanti la sua eredità con performance iconiche ed il riconoscimento delle più grandi star del momento. Parigi è una città ricca di cultura, celebrata in tutto il mondo per la sua inconfondibile musica, l'arte e la moda. Nello show di quest'anno uniremo i più grandi talenti a livello locale e globale, raggiungendo i fan di tutto il mondo per un'esperienza musicale incredibilmente dinamica che solo Mtv può offrire", ha dichiarato Bruce Gillmer, presidente di Music, Music Talent, Programming & Events, Paramount, e Chief Content Officer, Music, Paramount+.

La location, insieme all'intera programmazione degli Mtv Emas 2023, verranno annunciate in seguito.

Nel frattempo, i fan possono rimanere aggiornati su tutto ciò che riguarda gli Emas collegandosi al sito https://www.mtvema.com/, seguendo lo show su Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok e Facebook, commentando sui social utilizzando #MTVEMA. (ANSA).