Morcheeba a luglio in concerto in Italia

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - I Morcheeba, la band trip hop inglese esplosa negli anni novanta, tornano in concerto in Italia con una data prevista per il 26 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni.

In quasi 30 anni di storia, la band ha abbracciato più di un genere musicale, attingendo al pop-rock, all'alternative rock ma anche funk, down beat, hip hop e electro: con 10 album registrati in studio tra cui Who Can You Trust?, Big Calm e Fragments of Freedom che fanno parte del patrimonio musicale contemporaneo e poi, quel singolo Rome wasn't built in a day del 2000 divenuto una hit mondiale, piazzandosi in testa alle classifiche anche in Italia e ottenendo anche la nomination ai Grammy Awards.

Al Carroponte i Morcheeba presenteranno anche il loro ultimo album in studio, Blackest Blue.

Skye (voce), Ross (chitarra), Dom Pipkin (tastiere), il marito di Skye Steve Gordon (basso) e il figlio maggiore di Skye, Jaega Mckenna-Gordon (batteria) hanno lavorato ad un disco ricco di canzoni diverse tra loro: un disco in cui si possono risentire tutte le sonorità caposaldo della band, il down beat, chill, electro-pop e soul: un viaggio organico che rappresenta tutto ciò che è puro Morcheeba sound. (ANSA).