FontanaMIX Ensemble omaggia Luciano Berio a 20 anni dalla morte

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAG - La residenza del FontanaMIX Ensemble nella ex Chiesa di San Mattia a Bologna continua il 12 maggio alle 20.30 con il concerto/spettacolo Partiture per Corpi - Omaggio a Luciano Berio, ospitando il clarinettista Paolo Ravaglia e il flautista Manuel Zurria, assieme all'attore Federico Sanguineti. Il programma della serata, oltre ad omaggiare il compositore di Oneglia, a venti anni dalla morte, prevede anche musiche di Aldo Clementi, Giacinto Scelsi, Emanuele Casale, Marcello Panni, e Stefano Scodanibbio.

"Il suono e la voce, quando sono legati ad un particolare spazio, hanno colore, densità, capacità di richiamare alla mente timbriche legate a fenomeni naturali o addirittura socio-culturali - spiegano i membri di FontanaMIX -.

L'interazione voce-musica-ambiente riveste particolare rilievo in quanto il coinvolgimento psico-emotivo dell'ascoltatore è un elemento di forte suggestione, capace di stimolare l'assimilazione dei contenuti dello spazio e l'interesse per l'evento espositivo nel suo complesso. Se voce e suono sono essi stessi soggetto, elementi di esposizione, presenze sonore coinvolgenti, non solo contribuiranno a sottolineare le caratteristiche dell'ambiente ma anche a determinare, classificandoli, tutti gli oggetti sonori che entrano a far parte dell'evento, individuando con precisione la loro successione e motivando la relazione con gli altri elementi dell'installazione, per creare un paesaggio sonoro efficace ed esaustivo".

In questo contesto, i clarinetti di Paolo Ravaglia ed i flauti di Manuel Zurria esploreranno le inquietanti densità sonore dei musicisti/compositori mentre, la voce registrata di Edoardo Sanguineti, poeta, scrittore, drammaturgo, critico letterario, si intreccerà a quella dal vivo di Federico, suo figlio, sottolineando un processo di integrazione alla coscienza, soprattutto per le loro implicazioni psico-acustiche ed emotive. FomtanaMIX Ensemble segnala poi che la performance Poème Symphonique pour 100 metrónomes, originariamente programmata per il 13 maggio in occasione della Notte Europea dei Musei, verrà rimandata a data da definire a causa di problemi tecnici. (ANSA).