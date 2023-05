Esce No Man's Land, il primo inedito ritrovato di Ezio Bosso

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Domani 12 maggio, nel terzo anniversario della morte, uscirà in digitale No Man's Land, la prima composizione mai pubblicata ritrovata negli archivi di Ezio Bosso dopo la loro sistemazione e catalogazione.

No Man's Land fu composto e registrato da Bosso tra Londra e Roma nel 2007, subito dopo il primo attacco della malattia e rappresentò il suo ritorno alla musica e alla composizione, sfociato poi nel celebre album The 12th Room.

Composizione per pianoforte in trio d'archi, No Man's Land, il cui titolo allude metaforicamente allo stato in cui si trovava Ezio in quel momento della sua vita, non fu mai incluso in nessun programma né dal vivo né in studio di registrazione ed è oggi un documento biografico ed artistico importante per la conoscenza del compositore e direttore d'orchestra scomparso in una fase cruciale del suo percorso.

L'opera esce per Buxus Records, la società di edizioni e casa discografica fondata dalla famiglia Bosso dopo la scomparsa di Ezio con lo scopo di mantenere e valorizzare il suo repertorio edito ed inedito. (ANSA).