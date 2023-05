Torna Chigiana Festival, oltre 100 eventi e grandi concerti

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAG - Si intitola Parola la nona edizione del Chigiana International Festival & Summer Academy, con la direzione artistica di Nicola Sani, dal 6 luglio al 2 settembre 2023 a Siena e nelle più belle località delle terre senesi e della Toscana. Oltre 100 gli appuntamenti, suddivisi in sei percorsi tematici presentati oggi a Firenze: Legenda, Today, Off the wall, Factor, Special events, ChigianaOperaLab.

In programma sei grandi concerti sinfonici, sei titoli d'opera, nove prime esecuzioni, con 42 compositrici e compositori viventi coinvolti nel programma, 32 corsi di alto perfezionamento e cinque laboratori di produzione.

Inaugurazione il 6 luglio nella chiesa di Sant'Agostino con Tabea Zimmermann, il coro della Cattedrale di Siena 'Guido Chigi Saracini', l'Orchestra della Toscana diretti da Andrea Molino, per due capolavori di Luciano Berio: 'Voci' e 'Coro'. Sono 30 le opere del compositore, nel ventesimo anniversario della scomparsa, in programma per il festival, tra cui la prima assoluta dell'edizione postuma di 'Canticum...(ballata)' per coro misto, su testo di Edoardo Sanguineti. Il maestro Daniele Gatti dirigerà l'Orchestra del Maggio nusicale fiorentino il 19 luglio in piazza del Campo a Siena, con Lilya Zilberstein al piano, nel 'Concerto per l'Italia', con musiche di Mozart e Cajkovskij: l'evento sarà trasmesso in diretta su Rai5 e Radio3.

"Anche quest'anno i più grandi protagonisti della scena musicale di oggi - ha affermato Carlo Rossi, presidente dell'Accademia -, insieme ai migliori giovani talenti provenienti da tutto il mondo, faranno di Siena il palcoscenico musicale più vivace e vitale d'Europa". (ANSA).