Tananai, necessario essere onesti, non guardo alle mode

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Con il grande successo degli ultimi mesi e l'eco che sta avendo Tango, il suo brano presentato a Sanremo, legato alla storia di una giovane coppia ucraina separata dal conflitto "è cambiata la mia responsabilità nei confronti del pubblico. Per me è da sempre fondamentale essere onesto in quello che faccio e che scrivo, la moda non ti porta niente. Quando esco con nuova musica, devo farlo con delle cose in cui credo al 100%, non preoccupandomi del sound del momento, perché le cose arrivano e voglio sempre di più portare dei messaggi". Parola di Tananai, reduce dai tre sold out di fila, a Napoli, Roma e Milano (Assago), nel suo tour nei palazzetti. Il tutto esaurito nel capoluogo lombardo, in particolare, è arrivato nel giorno del suo 28/o compleanno e con ospiti sul palco come Biagio Antonacci, Fedez, Mara Sattei, Andro e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

I live nei palazzetti "non me li aspettavo così come li sto vivendo - ha spiegato il cantautore milanese, all'anagrafe Alberto Cotta Ramusino, poco prima del concerto al Forum di Assago -. Credevo fosse una cosa molto distante viste le dimensioni. Invece è come se fosse un grande club, c'è la parte carnale, riesci ad arrivare alle persone. E' qualcosa che voglio fare davvero a lungo, consolidare questo risultato Il mio sogno sarebbe fare come fece Jovanotti, 12 palazzetti di fila". Dopo Firenze (10 maggio) e Padova (13 maggio), arriveranno tante date estive nei festival, a partire dal primo giugno al Cortona Comics.

Invece, per ora, non sembra sia in arrivo un duetto con Marracash, del quale si era parlato in voci sul web: "E' uscita questa notizia, su un singolo dell'estate.... vorrei sentirlo anch'io. Ci siamo visti in questi mesi, abbiamo avuto modo di conoscerci. Ci siamo messi anche a fare delle cose, ma non c'è un duetto, o il pezzo dell'estate". Tornando al suo brano sanremese, Tananai non ne ha svelato subito il significato al festival, neanche in prospettiva dell'Eurovision, perché "non volevo strumentalizzarlo, si parla di vite umane". Si rischiava "di mandare in vacca una cosa bella come Tango. Poi la gente l'ha adottata nel tempo". (ANSA).