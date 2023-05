Slam Dunk Festival, a Bellaria tre giorni 'a tutto punk'

(ANSA) - BELLARIA, 10 MAG - Sum 41, Racid e Offspring saranno gli 'headliner' delle tre giornate in cui si sviliupperà, dall'1 al 3 giugno, lo 'Slam Dunk Festival Italy' nella nuova Bay Arena a Bellaria Igea Marina, sul litorale riminese. Giovedì 1 giugno il festival si aprirà con un pre-show guidato dai Sum 41 e prima di loro gli australiani Stand Atlantic e Zebrahead: Sum 41, band capitanata da Deryck Whibley, ha iniziato vent'anni fa un percorso artistico basato sull'incontro di due mondi, pop-punk e nu-metal. Il loro esordio, anche rivoluzionario per la scena punk-alternative, è "All Killer, No Filler". A Slam Dunk Festival suoneranno oltre 25 canzoni, dalle più recenti ai loro cavalli di battaglia, come "Catching Fire", "Pieces", "Fat Lip", Still Waiting".

La line-up del 2 giugno prevede il ritorno in Italia, dopo sei anni, di uno dei gruppi storici della scena punk rock mondiale, i Rancid. Tra i nomi che faranno compagnia alla band californiana: Frank Turner & The Sleeping Souls, per un live show tra power-folk e punk; gli Anti-Flag, band con più di vent'anni di carriera alle spalle, dieci album in studio e vari tour mondiali in cui hanno anche dato voce negli anni a cause politiche, sociali e umanitarie rilevanti; i Less Than Jake, protagonisti della scena ska-punk mondiale, con trent'anni di carriera; Charlotte Sands, astro nascente al femminile dell'alternative rock, esplosa nella scena alt-rock con brani come "Dress", "Special", "Bad Day".

La giornata del 3 giugno vedrà come protagonisti principali gli Offspring, che tornano in Italia dopo gli show di Milano e Padova nel 2022. Tra i primi nomi confermati nel cartellone della giornata i Simple Plan, band pop punk "hitmaker" dei primi anni 2000 con brani come "Welcome To My Life" e "I'm Just A Kid"; i Billy Talent, tra le rock band canadesi più importanti e conosciute della scena underground di Toronto; gli Enter Shikari, band britannica dalle mille sonorità, che variano dal post-hardcore, all'elettronica, passando per il metalcore; i Trash Boat, band di casa Hopeless Records che viaggia tra gli schemi del pop punk e il post hardcore. (ANSA).