Matteo Paolillo, il 19 maggio esce l'album Come Te

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Dopo Liberatemi e dopo il successo di Origami all'Alba, colonna sonora della terza stagione della serie cult Mare Fuori, che ha scalato le classifiche musicali, il 19 maggio esce Come Te, il primo album di Matteo Paolillo per Ada Music Italy.

L'album è in preorder sullo shop di Warner Music, in versione limitata autografata in bundle con i biglietti dei concerti che terrà a fine anno. Queste le date, prodotte da Otr Live: il 29 novembre all'Alcatraz di Milano, il 16 dicembre all'Atlantico di Roma, il 21 dicembre alla Casa della Musica a Napoli.

In primo piano, l'importanza dell'amore, del senso di comunità, della forza che c'è nel non aver paura a mostrarsi vulnerabili. "Un progetto musicale che racconterà di me e non più solo di Edo - scrive Matteo sui suoi social presentando il progetto - Siamo tutti legati dalla stessa energia, tutti diversi ma tutti uguali. La mia voce sarà un soffio di empatia, un canto di speranza. Dove l'umanità si fonde sempre di più con la macchina, noi lotteremo sempre per le emozioni che ci rendono umani".

Nella tracklist, Liberatemi, Origami all'Alba, 'O Mar For, collaborazioni con Gelo, Clementino, PJ e Lolloflow.

Intanto Paolillo incontrerà i fan in tre appuntamenti a Milano (il 19 maggio alla Feltrinelli City Life), il 20 a Napoli al Vulcano Buono, il 21 maggio al Valmontone Outlet (Roma).

(ANSA).