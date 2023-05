L'icona del country Dolly Parton debutta nel rock

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAG - L'icona del country Dolly Parton passa al rock e pubblica un album con l'aiuto del gotha di un genere nuovo per lei: Rockstar, il cui primo single World on Fire esce l'11 maggio, sarà realizzato in collaborazione con 42 artisti tra cui Paul McCartney e Ringo Starr, Elton John, Mick Fleetwood, Emmylou Harris e Sheryl Crow. In tutto saranno 30 canzoni, di cui nove originali. I due Beatles sopravvissuti si uniranno a Dolly, Peter Framton e Fleetwood in una cover di Let It Be, mentre la Harris e la Crow parteciperanno a You're No Good. Rockstar uscirà come album il 17 novembre. Per i fan di Dolly e per quelli del rock le combinazioni sono interminabili. Celebre per classici come 9 to 5 e I Will Always Love You, la Parton si cimenterà in duetti come Heart of Glass con Debbie Harry, Don't Let the Sun Go Down on Me con Elton, Every Breath You Take con Sting, e Wrecking Ball con la figlioccia Miley Cyrus. Frampton apparirà inoltre in una versione di Baby, I Love Your Way. Altri track degni di attenzione nel 57/o album della star di Jolene: Lizzo si unisce a Dolly per Stairway to Heaven dei Led Zeppelin, mentre Pink e Brandi Carlile contribuiranno a una versione del leggendario (I Can't Get No) Satisfaction dei Rolling Stones. La Parton interpretera' da sola tre brani tra cui, oltre a World of Fire, le sue versioni di We Are The Champions dei Queen e Purple Rain di Prince. (ANSA).