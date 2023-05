(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Il look stravagante e policromo tra uniformi paramilitari e baffetti alla Hitler, i finti missili sul palco, lo show terminato in canottiera e mutande: con la consueta performance-provocazione hanno lasciato il segno sul palco della Liverpool Arena, alla prima semifinale dell'Eurovision Song Contest, in onda in diretta su Rai2, i Let 3, la band croata che ha presentato il brano Mama ŠČ!, qualificandosi per la finale di sabato 13 maggio.

In attività dal 1987, il gruppo alternative rock è noto per le esibizioni eccessive - nel 2006 furono multati per essere rimasti nudi sul palco - ma anche per i temi sociali trattati nelle canzoni, come i diritti delle donne, delle minoranze lgbtqi+, la guerra. E l'attualità del conflitto in Ucraina è stata evocata all'Eurovision, con le immagini sullo sfondo, i missili sul palco, il Mama del titolo del brano che sembra richiamare la 'madre Russia' di Vladimir Putin, e ancora alcuni versi della canzone, 'mamma sto andando in guerra' o 'quel piccolo psicopatico'.

Anche quest'anno, con il conflitto ancora in corso, la Russia è esclusa dall'evento, mentre l'Ucraina, vincitrice dell'edizione 2022 con la Kalush Orchestra, accede direttamente alla finale insieme con i big five, Italia (rappresentata da Marco Mengoni con Due Vite, il brano con cui ha vinto l'ultimo festival di Sanremo), Spagna, Francia, Germania e Regno Unito.

