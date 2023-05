Eurovision, altri 16 Paesi sul palco della seconda semifinale

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Pronostici rispettati: i primi 10 Paesi che hanno staccato il biglietto per la finale del 13 maggio, alla Liverpool Arena, per la 67/a edizione di Eurovision Song Contest sono Croazia, Moldavia, Svizzera Finlandia, Cechia, Israele, Portogallo, Svezia, Serbia e Norvegia. Giovedì 11 maggio alle 21 su Rai2, nella seconda semifinale condotta dalla coppia Corsi-Maionchi, si potranno conoscere le altre nazioni e i rispettivi artisti che completeranno il parterre di finalisti.

In gara Danimarca, Armenia, Romania, Estonia, Belgio, Cipro, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lituania e Australia, a contendersi 10 posizioni grazie al televoto del pubblico. Dall'Italia in questa seconda semifinale non si potrà votare. Sul palco, fuori concorso, anche Spagna, Ucraina e Regno Unito, che accedono direttamente alla finale.

In totale saranno 26 i finalisti, compresi i cosiddetti Big Five tra cui l'Italia (rappresentata da Marco Mengoni), la Spagna, la Francia, la Germania, l'Inghilterra più, quest'anno, l'Ucraina, in qualità di campione uscente dell'edizione 2022, che entra di diritto in finale.

Nell'anteprima della seconda serata, in onda alle 20.15 sempre su Rai2, Gabriele Corsi e Mara Maionchi andranno alla scoperta di Liverpool, in luoghi come Strawberry Fields e il Cavern Club da cui ha avuto inizio la leggenda dei Beatles.

Anche se l'Italia non sarà in concorso, in gara ci sarà comunque anche un po' di azzurro, con la band funk-rock pistoiese dei Piqued Jacks, che rappresentano San Marino con l'energia della loro Like An Animal.

Tra gli ospiti della serata la popstar ucraina Mariya Yaremchuk, già in gara nel 2014 con l'iconico numero dell'uomo che correva nella ruota del criceto. In scaletta anche un breve intermezzo con Peppa Pig, il cartoon britannico che ha conquistato i bambini di tutto il mondo.

Per Rai Radio2, radio ufficiale dell'Eurovision Song Contest 2023, in diretta radio e video, sul canale 202 del digitale terrestre e tivùsat, saranno ai microfoni Diletta Parlangeli, Saverio Raimondo e LaMario che daranno spazio alla grande musica internazionale, a curiosità, retroscena e al racconto dei secondi 16 semifinalisti in gara. (ANSA).