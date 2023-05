Drusilla Foer, esce a ottobre il primo album Dru

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - È disponibile in pre-order Dru, il primo album di Drusilla Foer. Esce il 6 ottobre pubblicato da Best Sound/Bmg, con la produzione artistica ed esecutiva di Franco Godi. Tredici tracce, di cui 12 canzoni inedite, corredate da testi e fotografie originali, il tutto in una confezione da collezione disponibile in due formati e tre versioni diverse: il vinile in edizione limitata numerata e un cd maxi del quale una limitata tiratura autografata è in vendita in esclusiva nello store IBS/Feltrinelli.it.

Nel frattempo dal 10 giugno Drusilla porta in scena per l'ultima volta Eleganzissima, il recital in divenire da lei scritto e interpretato, divenuto ormai un format di culto con oltre 150mila spettatori in più di 100 spettacoli in tutta Italia. Il summer tour 2023 parte dal Gran Teatro Morato di Brescia sabato 10 giugno e si conclude il 6 agosto in Sicilia, dopo una manciata di 19 repliche in altrettante piazze o anfiteatri di grande suggestione.

Queste le date: 10 giugno Brescia, Gran Teatro Morato; 15 giugno Sordevolo (BI), Anfiteatro Giovanni Paolo II; 22 giugno Ferrara, Ferrara Summer Festival; 5 luglio Piazzola sul Brenta (PD), Anfiteatro Camerini; 6 luglio Udine, Piazzale Castello; 9 luglio Villafranca (VR), Castello Scaligero; 12 luglio Piacenza, Cortile Palazzo Farnese; 15 luglio Porto Recanati (MC), Arena Beniamino Gigli; 16 luglio Cesena (FC), Piazza del Popolo; 19 luglio Varese, Giardini Estensi; 20 luglio Firenze, Musart Festival; 21 luglio Castiglioncello (LI), Castello Pasquini; 23 luglio La Spezia, Piazzale Europa; 26 luglio Melpignano (LE), Palazzo Marchesale; 27 luglio Taranto, Villa Peripato; 28 luglio Barletta, Fossato del Castello; 30 luglio Ostia Antica (RM), Teatro Romano; 5 agosto Milazzo (ME), Teatro al Castello; 6 agosto Zafferana Etnea, Teatro Falcone Borsellino. (ANSA).