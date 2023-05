Stromae ha bisogno di risposo, 'stop totale alla tournée'

(ANSA) - PARIGI, 09 MAG - Stromae ha bisogno di riposo e annuncia lo stop totale della sua tournée. Il mese scorso, il cantante belga aveva già annunciato la cancellazione di tutti i suoi concerti fino alla fine di maggio per motivi di salute.

"Devo rassegnarmi al fatto che la mia salute purtroppo non mi permette di continuare a incontrarvi per il momento", aveva scritto ai suoi fan, esprimendo la sua "profonda tristezza" in un messaggio su Twitter. Ora la decisione di annullare la tournée nella sua interezza. (ANSA).