Rhiannon Giddens a Umbria Jazz il 12 luglio

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAG - Rhiannon Giddens, con Francesco Turrisi, sarà una delle protagoniste dell'edizione del 50esimo di Umbria Jazz, il 12 luglio all'Arena santa Giuliana, a Perugia.

Artista intelligente e sensibile negli anni si è dedicata alla scoperta di musiche e musicisti meno conosciuti, ma da riscoprire per il contributo che hanno dato alla cultura del folk e della musica etnica.

Proprio in questi giorni ha annunciato il nuovo album, in uscita in agosto. Si intitola "You are the one" ed è il primo con tutte composizioni originali. "Blues, jazz, Cajun, country, gospel, and rock—it's all there", dice la Giddens per raccontare un disco complesso per la varietà dei timbri, sofisticato, che mette insieme strumenti e culture musicali diverse ma, con lei, capaci di fondersi.

È di questi giorni infine la notizia che la sua opera, Omar, scritta con Michael Abels, ha vinto il premio Pulitzer per la musica. (ANSA).