(ANSA) - BOLOGNA, 09 MAG - Il Teatro Comunale di Bologna compie 260 anni: l'inugurazione avvenne, infatti il 14 maggio del 1763 con l'opera "Il trionfo di Clelia", dramma del "celebre Signor Abate Pietro Metastasio" e musica del "celebre Signor Cavaliere Cristoforo Gluck".

Una lunga storia, ricca di avvenimenti musicali che hanno visto succedersi nel "teatro inventato dal celebre Signor Cavaliere Antonio Galli Bibiena, primo architetto e ingegnere" cantanti, direttori e orchestre, strumentisti, scenografi, registi e coreografi, sempre di grande levatura artistica. Da Toscanini a Stravinskij, da Celibidache a Chailly, da Carla Fracci a Roberto Bolle, da Pavarotti a Kabaivanska, da Ronconi a Cobelli senza dimenticare Pollini, Accardo, Muti, i Berliner Philharmoniker e l'Orchestra della Scala e tantissimi altri.

Per festeggiare i suoi 260 anni di storia, il Teatro Comunale di Bologna torna eccezionalmente nella sua storica sede di Piazza Verdi, attualmente chiusa per lavori di riqualificazione, per registrare a porte chiuse in Sala Bibiena un concerto straordinario con l'Orchestra e il Coro della Fondazione guidati dalla direttrice musicale Oksana Lyniv. Il concerto sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube del Comunale proprio il prossimo 14 maggio alle 11. In occasione di questo importante evento, Oksana Lyniv ha scelto simbolicamente di dirigere due pagine di Richard Wagner, cittadino onorario di Bologna, tratte da opere del compositore tedesco che sono state rappresentate per la prima volta in Italia proprio al Comunale. Dal Parsifal, che ebbe il suo battesimo nazionale a Bologna l'1 gennaio 1914, verrà presentata la Suite nella versione approntata da Claudio Abbado per la Filarmonica di Berlino con estratti dal terzo atto. Nel finale, all'Orchestra si affianca il Coro del teatro, istruito da Gea Garatti Ansini. Da Der fliegende Holländer (L'olandese volante), presentato la prima volta in Italia anch'essa in Sala Bibiena il 14 novembre 1877, la direttrice del Comunale ha scelto l'Ouverture che racchiude i principali temi dell'opera. Il concerto resterà disponibile sul canale YouTube del Teatro anche anche nei giorni seguenti. (ANSA).