Concerto per la pace a Riccione con i big Italodisco anni 80

RICCIONE, 09 MAG - Ivana Spagna, Tracy Spencer, Natasha King, Tom Hooker, Ryan Paris (che festeggerà i quarant'anni della sua 'Dolce vita') e altri nomi della musica dance-Italo disco anni Ottanta saliranno sul palco di piazzale Ceccarini, sabato 13 maggio dalle 21, per il Concerto per la pace, evento clou della rassegna 'Takes Over' in programma dall'11 al 14, firmata da Ennio Tricomi di Cruisin e promossa dal Comune di Riccione. L'evento vedrà la partecipazione della Croce Rossa, impegnata nella raccolta fondi per finanziare progetti a favore delle popolazioni provenienti dai territori di guerra.

Saranno quattro giorni - i primi eventi del giovedì si svolgeranno nei locali pubblici - tra deejay contest e l'afro-funky del dj Spranga, serate con artisti come Johnson Righeira (giovedì al Frontemare), la fiera del vinile e un remix letterario con Claudio Cecchetto, Roberto Turatti e Claudio Casalini, in programma sabato alle 15 al Palazzo del Turismo, in cui si parlerà delle origini e del successo internazionale della Italo disco. Venerdì saranno in cartellone il docufilm di Paolo Galassi e la presentazione del libro di Andrea Castagnini su 'I ragazzi del Columbus', il parcheggio nel cuore di Riccione, ora piazzale Roma, in cui tra il 1974 e l'85 si ritrovava una vera e propria tribù appassionata di afro-funky. Tutti gli appuntamenti sono ad accesso gratuito, compreso il Concerto per la pace.

