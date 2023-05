Centre Pompidou svela inedito dei Daft Punk

(ANSA) - PARIGI, 09 MAG - Il brano inedito dei Daft Punk, Infinity repeating, verrà svelato in anteprima mondiale al Centre Pompidou di Parigi, giovedì, nel quadro del decimo anniversario dell'uscita dell'album Random access memories: è quanto annunciato oggi dal museo parigino. E' proprio al Beaubourg, il centro d'arte moderna e contemporanea di Parigi progettato dagli architetti Renzo Piano e Richard Rogers, che i Daft Punk - Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo -, scioltisi nel 2021, scoprirono la musica elettronica durante una serata rave del 1992, prima ancora di formare il gruppo della cosiddetta French Touch che avrebbe conquistato il mondo. Infinity repeating è un brano di 4 minuti e quindici secondi inciso nel 2013, durante la preparazione dell'album Random access memories, lo stesso del successo planetario Get Lucky. Ma i due uomini col casco decisero di lasciarlo nel cassetto.

Infinity repeating verrà presentato per la prima volta giovedì, alle 18:30, "in accesso libero e gratuito nel limite dei posti disponibili" al Centre Pompidou. (ANSA).