A Santa Cecilia sul podio Mirga Grazynite-Tyla

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - La direttrice d'orchestra lituana Mirga Gražynite-Tyla torna sul podio di Santa Cecilia l' 11 maggio alle 19:30 per un concerto tutto al femminile all' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (repliche il 12 maggio alle 20 e il 13 alle 18:30. La bacchetta di Vilnius, che ha debuttato con l' Accademia Nazionale nel 2018, nelle tre serate avrà accanto la pianista venezuelana Gabriela Montero, al debutto con l' istituzione romana nel Primo Concerto per pianoforte di Čajkovskij, tra i cavalli di battaglia dei pianisti di tutto il mondo. Mirga Grazynite-Tyla, classe 1986, dal 2016 al 2022 è stata Direttrice musicale della City of Birmingham Symphony Orchestra, di cui ora è Prima direttrice ospite. Il concerto prevede l' esecuzione della Terza Sinfonia del compositore ebreo-polacco Mieczyslaw Weinberg. Il musicista (1919-1996) ebbe una vita travagliata: cresciuto a Varsavia, figlio di musicisti yiddish, sfuggì alla persecuzione nazista ma perse tutta la famiglia. Trasferitosi a Mosca nel 1943, fu amico di Šostakovič. Nei primi anni del suo soggiorno raggiunse un certo successo, ma poi le campagne "anti-formalismo" lo presero di mira, e dopo alcuni anni di pedinamenti da parte della polizia segreta, fu incarcerato con l'accusa di essere "un ebreo nazionalista borghese". Fu salvato proprio da Šostakovič che scrisse al "boia" Lavrentij Berjia, capo del KNVD (commissariato degli Interni). Composta tra il 1949 e il 1950, la Terza Sinfonia era già in cartellone per quell'anno ma all'ultimo l'esecuzione fu cancellata; si disse che durante le prove Weinberg si fosse accorto di alcuni "errori", e ritirò il lavoro, poi eseguito soltanto dieci anni dopo, in una versione profondamente rivista. La serata sarà aperta dalla Ouverture Leonore III di Beethoven, composta per una ripresa del Fidelio del 1806 e tra i brani più avvincenti del compositore tedesco.

(ANSA).