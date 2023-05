Petrenko e i Berliner nelle Sinfonie 8, 9 e 10 di Shostakovich

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Dimitri Shostakovich riletto da Kirill Petrenko con i suoi Berliner Philharmoniker durante il periodo terribile della pandemia. Assume un significato molto particolare proprio per le circostanze in cui si sono svolte le sedute di registrazione la pubblicazione del cofanetto con due Cd e un blu-ray disc che la casa discografica dell'orchestra dedica alle sinfonie n. 8, 9 e 10 del compositore russo.

"Un dramma psicologico sorprendente", così Petrenko, direttore principale della prestigiosa compagine tedesca, descrive l'Ottava sinfonia. "Altrettanto vividamente - annotano i curatori - la Nona e la Decima riflettono la scontro di Shostakovich con il regime stalinista. Musicalmente, ognuna delle tre sinfonie è un mondo a parte. Ad unirle è il desiderio di libertà: una volta sussurrato dietro le porte chiuse, una volta distorto ironicamente, una volta urlato". E se l'Ottava mostra una tragedia con un sorriso forzato verso la smania delle autorità per gli inni patriottici, nella Nona il compositore fa un voltafaccia sorprendente al punto da restare silenzioso come autore di sinfonie fino a dopo la morte di Stalin per sopravvivere. In seguito, la Decima sgorga subito da Shostakovich dopo uno stop creativo di otto anni.

Le registrazioni pubblicate dall'etichetta Berliner Philharmoniker Recordings sono state fatte dall'ottobre 2020 nell'arco di un anno appunto durante le restrizioni anti Covid e documentano le condizioni anomale in cui sono avvenute: un concerto senza pubblico (la Sinfonia n, 8), un auditorium gremito parzialmente (la n. 9) fino al graduale ritorno alla normalità con il tutto esaurito della Philharmonie di Berlino (la n. 10). Nell'introduzione alle registrazioni Petrenko scrive: "Può sembrare paradossale, ma eseguire queste tre sinfonie in un periodo di quasi totale isolamento mi ha portato a un livello nuovo di comprensione di questa musica. Ho sperimentato qualcosa che non avevo scoperto prima in queste opere". (ANSA).