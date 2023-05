Malika Ayane, l'esordio narrativo con Ansia di Felicità

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - MALIKA AYANE, ANSIA DA FELICITÀ (RIZZOLI, PP 192, EURO 17,00) Esordisce nella narrativa con un libro in cui tutti sono, con un certo affanno, alla ricerca della felicità, Malika Ayane, una delle cantautrici italiane più originali e amate. La sua raccolta di racconti Ansia da Felicità sarà in libreria il 9 maggio per Rizzoli.

Ayane, che ha pubblicato sei album, partecipato a cinque Festival di Sanremo, ha duettato con i nomi più importanti della musica italiana, da Paolo Conte a Francesco De Gregori e Andrea Bocelli, sarà con il libro al Salone di Torino.

Diversissimi fra loro, i personaggi si muovono in Ansia da Felicità in una realtà che non è mai definita, non è bianca o nera, ma si presenta in un caleidoscopio di sfumature cangianti, per cui bastano un attimo, un imprevisto, un bicchiere in più, per cambiare di segno gli stati d'animo che guidano le giornate.

Ed ecco Melina che è come i gatti. Quando qualcosa è grave, non si fa trovare o non lo lascia capire. Il Raptor che arriva quando la principessa sfiora l'abisso. E si posa, paziente.

Miranda che fa scintille tra le lenzuola. E per un lenzuolo fugge via. Marija, che quando la situazione è serissima, tira fuori la tovaglia nera. Ma ora ha deciso di farsene un abito.

Madeleine che presidia il divano rosa del Distratto, suo locale di fiducia, casa dei momenti così storti da poter essere sfogati in un luogo pubblico, ma nobili a sufficienza per non diventare pettegolezzi.

La felicità può sbocciare improvvisa o avvizzirsi perché ci siamo incastrati negli sguardi di qualcuno. Ma quanto conta guardarci dentro e quanto rispecchiarci negli altri? sottolinea Ayane che è nata a Milano nel 1984 da padre marocchino e madre italiana. A 11 anni la cantautrice è entrata nel coro delle voci bianche della Scala, ha studiato violoncello al Conservatorio di Milano, ha composto e cantato brani per il cinema e a teatro è stata protagonista dei musical Evita e Cats, quest'ultimo messo in scena a Roma a dicembre del 2022. (ANSA).