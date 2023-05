Lo Stato Sociale, 'vogliamo ancora cambiare il mondo'

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - La politica, gli influencer, Sanremo, X Factor, la trap. E poi Briatore, Ferragni, Calenda, Berlusconi, Salvini. Ce n'è per tutti nel nuovo disco de Lo Stato Sociale, Stupido Sexy Futuro, fuori per Garrincha Dischi/Island Records. Puntano il dito anche contro se stessi "passati da giovani promesse a soliti stronzi". "È stata una delusione realizzare che siamo stati una moda, noi che con la nostra musica che non guardava in faccia nessuno volevamo cambiare il mondo".

Sono passati sei anni dall'ultimo disco. Sei anni di "divagazioni", di tv, cinema, due Sanremo, ma anche di illusioni e disillusioni, di momenti complicati. "E il tempo vola. Ci conosciamo da venti anni - racconta la band capitanata dallo strabordante Lodo Guenzi, attore prestato alla musica - ma ultimamente era diventato più complesso stare insieme e imparare ad accettarsi. Andavamo in direzioni personali e professionali diverse. A Sanremo 2021 eravamo felici per contratto, ma sfaldare la band è sempre stata l'ultima opzione".

I cinque ragazzi (oltre a Lodo, Alberto 'Albi' Cazzola, Alberto 'Bebo' Guidetti, Francesco 'Checco' Draicchio, Enrico 'Carota' Roberto) hanno rallentato, si sono presi del tempo. "E la musica andava e veniva. C'era sempre un disco pronto che non andava mai bene. Il problema non è mai stato avere i pezzi, ma mettere tutti d'accordo. Questo è il primo album omogeneo, in cui siamo riusciti a dire le cose in modo più compatto. Da qui inizia il secondo tempo della nostra vita artistica". Per farlo hanno chiamato anche un po' di amici: Management, CIMINI, Drefgold, Mobrici, Naska e Vasco Brondi. In sei anni il mondo intorno a loro è cambiato. "In peggio, sarebbe da dire. Per questo forse il disco sembra così amaro. Ma in realtà siamo tornati alle origini - spiega ancora Lo Stato Sociale all'ANSA per voce di Lodo, Albi e Bebo -. Non guardavamo in faccia nessuno quando abbiamo iniziato, non vogliamo farlo neppure oggi. Sembriamo corrosivi? Non ci sentiamo di esserlo più che in passato". Altro che Una vita in vacanza. (ANSA).