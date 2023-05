Laura Pausini raddoppia a Rimini, due date l'8 e 9 dicembre

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - Si arricchisce di una nuova data l'agenda italiana del Laura Pausini World Tour: raddoppia infatti l'appuntamento di Rimini, sabato 9 dicembre (era già in programma il concerto dell'8).

Il 'World Tour 2023/2024' - organizzato e prodotto da Friends & Partners - dopo un'anteprima estiva che si terrà in Piazza San Marco a Venezia (30 giugno-1 e 2 luglio) e a Plaza de España a Siviglia (21-22 luglio), prenderà il via proprio da Rimini, per proseguire nel resto d'Italia e continuare poi in Europa e in America Latina; per concludersi negli Stati Uniti. Info biglietti: www.friendsandpartners.it. (ANSA).