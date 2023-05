Geolier domina ancora la hit parade

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Geolier resta saldamente in vetta alla hit parade: anche questa settimana il rapper napoletano guida la top ten degli album più venduti con l'Atto II de Il Coraggio dei bambini, da 17 settimane in classifica. Podio invariato, con Blanco al secondo posto con il nuovo album Innamorato (e primo tra i singoli, in coppia con Mina, con Un Briciolo di Allegria) e Lazza al terzo con l'inossidabile Sirio, da 56 settimane in classifica.

Risale in quarta posizione Tananai con il suo Rave, Eclissi e alle sue spalle guadagna due posizioni anche Shiva con Milano Demons. In recupero, dal decimo al sesto posto, i Pinguini Tattici Nucleari con Fake News, seguito da Thasup con c@ra++ere s?ec!@le.

Chiudono la top ten Madame con con L'amore e Marco Mengoni, che si riaffaccia tra i primi dieci con Materia (Pelle), da 74 settimane in classifica, pronto a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest la prossima settimana a Liverpool.

Stabile la classifica dei singoli, con Cenere di Lazza e Mon Amour di Annalisa alle spalle del duetto Blanco & Mina.

Rivoluzione tra i vinili, con il debutto in vetta di Habitat Cielo, il nuovo disco di inediti che segna il ritorno di Silent Bob, una delle penne più promettenti della nuova scena urban italiana, con il producer Sick Budd. Secondi gli eterni Pink Floyd con The Dark Side of the Moon, in terza posizione un'altra new entry, Fuoristrada dei bnkr44. (ANSA).

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti nella settimana dal 28 aprile al 4 maggio 2023:

1) IL CORAGGIO DEI BAMBINI - ATTO II, GEOLIER (COLUMBIA-SONY MUSIC)

2) INNAMORATO, BLANCO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) SIRIO, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) RAVE, ECLISSI, TANANAI (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC)

5) MILANO DEMONS, SHIVA (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC)

6) FAKE NEWS, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (COLUMBIA-SONY MUSIC)

7) C@RA++ERE S?EC!@LE, THASUP (ARISTA/COLUMBIA-SONY MUSIC)

8) L'AMORE, MADAME (SUGAR-UNIVERSAL MUSIC)

9) MATERIA (PELLE), MARCO MENGONI (EPIC-SONY MUSIC)

10)MADREPERLA, GUÈ (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC).

Questa la classifica dei singoli:

1) UN BRICIOLO DI ALLEGRIA, BLANCO & MINA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) CENERE, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) MON AMOUR, ANNALISA (WARNER RECORDS-WARNER MUSIC)

4) IL MALE CHE MI FAI, GEOLIER FEAT. MARRACASH (COLUMBIA-SONY MUSIC)

5) TANGO, TANANAI (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC)

E questa, infine, la classifica dei vinili:

1) HABITAT CIELO, SILENT BOB & SICK BUDD (BULLZ RECORDS-BELIEVE)

2) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WARNER MUSIC)

3) FUORISTRADA, BNKR44 (BOMBA DISCHI-UNIVERSAL MUSIC)

4) FIRST TWO PAGES OF FRANKENSTEIN, THE NATIONAL (BB (4 A D)-SELF)

5) TI AMO COME UN PAZZO, MINA (PDU MUSIC & PRODUCTION-SA INDIPENDENTI)