Eurovision Song Contest al via, nel segno dell'inclusività

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Un Sanremo al triplo. Così la presidente Rai Marinella Soldi definisce l'Eurovision Song Contest al via la prossima settimana. Ad ospitarlo sarà Liverpool, scelta dopo la vittoria dell'Ucraina lo scorso anno a Torino e l'impossibilità per il Paese in guerra di organizzare l'evento. A rappresentare l'Italia il vincitore dell'ultimo festival Marco Mengoni.

"L'Eurovision è una grandissima emozione per tutto ciò che rappresenta. Un evento straordinario che unisce e rende protagonisti i servizi pubblici europei - dichiara Soldi - e la Rai stessa. E' una festa della della canzone, che vive in tutte le sue sfaccettature valori importanti, come l'amicizia tra i popoli, l'apertura alle altre culture, l'inclusione e la diversità, il rifiuto della violenza, l'accoglienza e la sostenibilità".

L'Eurovision Song Contest è l'evento non sportivo più visto al mondo e anche in Italia negli ultimi anni ha riscontrato un interesse sempre maggiore (la finale dello scorso anno fu seguita da 6,6 milioni di spettatori con il 41,9% di share). Le due semifinali saranno trasmesse su Rai2, la finale su Rai1. Il commento fuori campo è affidato all'ormai veterano Gabriele Corsi, alla terza esperienza, e alla new entry Mara Maionchi. "I veterani di solito fanno una brutta fine - ironizza Corsi -, meglio dire che sono 'resident'. Con Mara sarà impossibile seguire un copione. Seguiremo l'estro".

Mara Maionchi, dal canto suo, non farà rimpiangere Cristiano Malgioglio. "Non ho ancora capito bene in quale situazione mi sono calata, ma spero di comportarmi bene. Mi conoscete, spero di essere simpaticuccia. Alla fine sono sempre io: conto molto sulla fortuna".

Ospite della serata finale Mahmood, alla sua terza presenza all'Eurovision dopo due partecipazioni in gara. Sarà chiamato a interpretare Imagine. (ANSA).