'BOtanique' al via il 16 giugno a Bologna con Cristina Donà

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - Cristina Donà, Africa Unite, Erri De Luca e Sabrina Knaflitz, Sick Tamburo, Giancane, Clap Your Hands Say Yeah, Il Muro del Canto e Nada sono i primi nomi annunciati per la dodicesima edizione del festival 'BOtanique', in programma nei giardini di via Filippo Re a Bologna dal 16 giugno al 22 luglio. La mission dell'evento è promuovere e valorizzare l'accesso alla cultura: per questo motivo, per l'edizione 2023 è stato ideato per la prima volta un abbonamento di soli 10 euro che consente l'ingresso a tutte le serate e gli eventi di giugno e luglio organizzati da Estragon.

Si apre con Cristina Donà, una delle voci femminili più originali e autorevoli della scena musicale italiana, mentre il 14 luglio sarà sul palco Nada, protagonista della musica italiana da decenni, camaleontica, indipendente e fuori da ogni schema. Africa Unite, uno dei gruppi più longevi e rappresentativi del reggae made in Italy, saranno di scena il 17 giugno, mentre il 20 giugno lo scrittore, poeta, traduttore e giornalista Erri De Luca si esibirà insieme all'attrice Sabrina Knaflitz in "Un'ora a teatro", spettacolo a due voci scritte dallo stesso De Luca con Paola Porrini Bisson. (ANSA).