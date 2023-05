Bocelli, cantare per re Carlo un attestato di stima e affetto

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Da molti anni ho l'onore di essere periodicamente chiamato a partecipare ad eventi legati alla Famiglia Reale. In tante occasioni ho cantato per la Regina Elisabetta II, l'ultima delle quali per il Giubileo di Platino del suo regno. Per Re Carlo III e la regina consorte mi sono esibito in novembre alla Royal Albert Hall. Essere nuovamente convocato, in occasione di un evento di simile rilevanza - storica e artistica - lo considero un grande privilegio e soprattutto un attestato di stima e di affetto". Così Andrea Bocelli in una dichiarazione all'ANSA, in partenza per Londra.

Domenica si esibirà, unico artista italiano, al concerto per l'incoronazione di re Carlo III nel parco del castello di Windsor davanti a 20mila persone, tra pubblico e ospiti invitati, e milioni di spettatori collegati da tutto il mondo.

(ANSA).